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В США найденного на улице кролика взяли на работу в полицию

Просмотров:200 Опубликовано: Вчера, 19:55
В США найденного на улице кролика взяли на работу в полицию
Фото из открытых источников
В США полицейское управление взяло на работу кролика по кличке Перси, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, животное номинально зачислили в "собачий" отдел К-9. Официально его должность звучит как "офицер по благополучию".

"Офицер Перси бездельничает в отделении полиции в течение дня, но он отвечает за поддержку всех остальных", — смеются полицейские.

В 2022 году полицейские нашли кролика на улице. Его передали в службу контроля за животными, которая не смогла ни найти хозяев кролика, ни помочь ему обрести новых. В полиции не бросили Перси и "усыновили".

Ранее в Великобритании нашли собаку-алкоголика. Ей понадобилась экстренная помощь сотрудников службы спасения животных. Специалисты рассказали, что собака стала зависима, потому что хозяин оставлял бутылки открытыми и засыпал.


Источник: zakon.kz
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