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День стал ночью: Камчатку завалило пеплом после извержения вулкана

Просмотров:174 Опубликовано: Вчера, 20:15
День стал ночью: Камчатку завалило пеплом после извержения вулкана
Кадр из видео
На Камчатке сегодня день превратился в ночь. Виной всему самое мощное за 60 лет извержение Шивелуча. Вулкан закрыл небо огромной тучей, которая вытянулась на 500 километров и погасила утро в ближайших к горе поселках. Их буквально завалило пеплом.

Вулканическое облако

Молнии сверкают в клубах пепла высотой в 16 километров. Шивелуч проснулся и громко заявил об этом – раскатами грома. Ближайший к вулкану поселок Ключи содрогнулся, а после с неба стал падать пепел.

"Вот такой пепел у нас валит. Темно как ночью, видимости ноль", – говорит местный житель.



А ведь это утро – но солнечный свет не может пробиться сквозь вулканическое облако. У подножья вулкана Шивелуч расположено четыре крупных поселка: Ключи, Усть-Камчатский, Мильково и Козыревск. Все они в красной зоне, к населенным пунктам перекрыта дорога – возможен сход селя. Пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

"В 62-м году, когда мне было семь лет, в ноябре было такое же мощное извержение и так же рано утром. Только видимость была хорошая, а сейчас совпало так. И запах серный такой присутствует", – вспоминает мужчина.

Последствия мощного извержения

При соприкосновении пепла со снегом выделяется вредный для человека сероводород, а в воздухе летают мельчайшие частицы вулканического стекла, которое может оседать в легких. Власти рекомендуют не выходить из дома. Засыпало поселок Ключи, Козыревск, Майское, также пепел идет в поселке Лазо. В Ключах сейчас еще и проблемы с водоснабжением: из-под крана течет мутная серая жидкость с запахом.

"Вода из-под крана идет пепельная, грязная. Закрыты магазины. Им, по сути, нужно везти гуманитарную помощь, потому что они даже не могут выйти купить хлеба. Запрещено выходить на улицу", – отметил в беседе с РЕН ТВ источник.

Не исключено, что пепел выпадет и в Петропавловске-Камчатском, за 440 км от Шивелуча — настолько мощное извержение. В самих Ключах люди не выходят на улицу без костюма химзащиты или как минимум респиратора.

"Я думал, это никогда не закончится. Окна грязные, все грязное, на улице все желто-серое", – сказал очевидец.

Несмотря на уговоры властей оставаться дома, сейчас многие пытаются спасать свое имущество — расчищают автомобили и дворы.

"Вот такая у нас обстановка. Как будто после бомбежки, и мы не знаем, что делать дальше", – поделился житель поселка.

Цепная реакция

Шивелуч — это часть большого Тихоокеанского Огненного кольца. В него входят сотни, если не тысячи, самых разных вулканов планеты. Самое внушительное их скопление на российском полуострове. Такая активность северного гиганта может вызвать необратимый процесс: по цепочке запустить еще несколько вулканов.

"Мы всегда беспокоимся за Авачинский вулкан, за Горелый и Мутновский. Карымский вулкан тоже вроде затих, но как-то так не совсем. Поэтому есть целый ряд таких вулканов", – говорит директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Причиной извержения могло быть недавнее камчатское землетрясение, магнитудой больше шести. Подземные толчки добавили энергии огненным гигантам — это тоже может спровоцировать цепную реакцию. За день до этого свою ужасающую активность уже показал сосед Шивелуча – Безымянный, который начал извергаться в момент, когда у его подножия как раз были вулканологи. Они попали под страшную лавину из пепла и камней, работы пришлось срочно свернуть.


Источник: ren.tv
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