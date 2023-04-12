WhatsApp внедряет долгожданную функцию "Компаньон"

WhatsApp внедряет новую функцию "Компаньон", которая позволяет использовать одну учетную запись на нескольких девайсах, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Кod.ru.



Год назад появилась информация, что разработчики WhatsApp намерены внедрить в приложение функцию "Компаньон". Сейчас же возможность установить новшество официально появилась в бета-версии приложения 2.23.8.2 для Android.



Стало известно, что функция "Компаньон" позволяет использовать единую учетную запись WhatsApp на множестве девайсов, функционирующих на одной операционной системе.



На данный момент с помощью данной функции пользователи Android могут использовать одну учетную запись на четырех Android-устройствах одновременно. Все переписки автоматически синхронизируются между подключенными устройствами.



Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо установить последнюю бета-версию WhatsApp и выбрать пункт "Привязать устройство" на экране регистрации. Далее в разделе настроек на основном аппарате нужно перейти на вкладку "Подключение устройств" и сгенерировать QR-код для синхронизации аккаунта.



Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится нововведение, благодаря которому пользователи смогут закреплять сообщения во всех диалогах.