Мужчина отрезал невестке голову: убийце вынесли приговор

В Ферганской области Узбекистана вынесен приговор 64-летнему мужчине, убившему супругу своего младшего сына, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на uznews.uz.
Убийство 34-летней женщины произошло 1 октября 2022 года в одном из домов махалли Кумдон Куштепинского района.
Ранее в Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили подробности этого преступления. Увидев, как сноха готовит ужин, пожилой мужчина «велел ей приготовить еду повкуснее». Невестка ответила, что приготовит еду как сможет, и они будут есть этот ужин, каким бы он ни получился. Затем она с силой захлопнула дверь, от чего в двери разбилось стекло. По версии следствия, свекор разозлился «из-за раздраженного отношения невестки», вошел в кухню, ударил ее по шее рукой, из-за чего девушка потеряла сознание.
Мужчина, воспользовавшись тем, что в доме никого не было, закинул невестку в бессознательном состоянии в автомобиль Matiz и увез ее в село Акбулак - в холмистую местность. Там он «разрезал шею лежавшей без сознания Г. К. хозяйственным ножом, отделив голову от тела, тем самым совершил умышленное убийство». Тело мужчина выбросил на свалку, а голову положил ее в черный целлофановый пакет, спрятал среди можжевельников на территории одного из фермерских хозяйств в селе Файзабад в Алтыарыкском районе.
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 97 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) и части 1 статьи 134 (Надругательство над трупом) УК РУ и приговорил его к 13 годам 2 месяцам лишения свободы.
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