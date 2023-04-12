В Китае зарегистрировали первый случай смерти от птичьего гриппа H3N8

Три случая заболевания H3N8 выявили в Китае с 2022 года. Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм не способен легко распространяться между людьми, сообщает Zakon.kz.



Женщина умерла от птичьего гриппа H3N8 в Китае, сообщили в ВОЗ. Это первый известный случай смерти человека от этого штамма птичьего гриппа, сообщает The Guardian.



Известно, что H3N8 циркулирует с 2002 года, впервые появившись среди североамериканских водоплавающих птиц. Известно, что он заражает лошадей, собак и тюленей. Случаев заражения не выявляли до 2022 года. Тогда два человека заразились вирусом в апреле и в мае.



Умершая женщина была 56-летней жительницей провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Она заболела 22 февраля, ее госпитализировали с тяжелой пневмонией 3 марта. Женщина скончалась 16 марта.



Ни у кого из близких контактов этой пациентки не было обнаружено инфекции или симптомов заболевания на момент поступления информации.



"Хотя заражение могло произойти на рынке живой птицы, пока неясно, что является точным источником этой инфекции и как этот вирус связан с другими вирусами птичьего гриппа A(H3N8), которые циркулируют среди животных".ВОЗ



Из двух случаев заболевания в прошлом году у одного развилось критическое заболевание, а у другого – легкое.



В ВОЗ выразили мнение, что вирус не обладает способностью легкой передачи от человека к человеку. Поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким.