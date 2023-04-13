Пельмени превратятся в кулинарный шедевр: назван особый способ варки. Результат приятно удивит

При готовке пельменей люди сталкиваются с такими проблемами, как разваливание и склеивание теста. Есть один действующий способ, который поможет этого избежать, а сам продукт на выходе получится гораздо вкуснее. Об этом пишет thevoicemag.



В Китае этот метод очень популярен. Оказывается, перед варкой пельмени необходимо замочить.



Действуем по такому алгоритму:



1. После того, как достали пельмени из морозилки, нужно их опустить на три-четыре минуты в воду комнатной температуры.



2. После этого наполняем кастрюлю примерно на треть и ждем пока вода закипит. Далее добавляем соль и выливаем туда пельмени прямо с жидкостью, в которой они были замочены.



3. Накрываем кастрюлю крышкой и ждем пока вода опять закипит. После этого добавляем еще один стакан холодной воды и доводим до кипения. Такую процедуру нужно повторить трижды, а после этого вытаскивать пельмени.



Такой способ позволяет тесту и фаршу готовиться равномерно, а в пельмени можно даже не добавлять масла, так как они и без этого не будут прилипать друг к другу. Результат вас приятно удивит.