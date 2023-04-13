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Какое наказание получил казанский стрелок за массовое убийство

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Какое наказание получил казанский стрелок за массовое убийство
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов
Он будет находиться в исправительной колонии особого режима.

Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению, передает Liter.kz со ссылкой на РИА Новости.

- По совокупности преступлений путем частичного сложения <…> окончательно назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, — сказал судья.

Иски потерпевших суд удовлетворил частично.

Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима.

Напомним, 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже задержанный заявил, что раскаивается и признает свою вину. Галявиеву грозило пожизненное заключение, но первая экспертиза признала его невменяемым. Назначенная вторая экспертиза все-таки признала его уже вменяемым. После этого стрелок отказался от защиты нанятых адвокатов. До этого Ильназ обратился к правозащитникам за помощью. Юноша показал им раны на своем теле. На допросе он заявил, что “осознавал себя богом”.


Источник: liter.kz
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