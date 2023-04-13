Какое наказание получил казанский стрелок за массовое убийство

Он будет находиться в исправительной колонии особого режима.
Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению, передает Liter.kz со ссылкой на РИА Новости.
- По совокупности преступлений путем частичного сложения <…> окончательно назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, — сказал судья.
Иски потерпевших суд удовлетворил частично.
Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима.
Напомним, 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Позже задержанный заявил, что раскаивается и признает свою вину. Галявиеву грозило пожизненное заключение, но первая экспертиза признала его невменяемым. Назначенная вторая экспертиза все-таки признала его уже вменяемым. После этого стрелок отказался от защиты нанятых адвокатов. До этого Ильназ обратился к правозащитникам за помощью. Юноша показал им раны на своем теле. На допросе он заявил, что “осознавал себя богом”.
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