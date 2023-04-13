Настоящая дружба: астанчанин стал донором для ребенка своего друга

Отец девочки благодарен другу за помощь. Маленькой Асие уже провели операцию по пересадке органа, передает «Голос народа».
О трогательной истории стало известно из социальных сетей. Как выяснилось, мужчины дружат еще с университета. У одного из них родилась дочь, ей медики диагностировали цирроз печени. Состояние не становилось лучше, потребовалась операция. Сделать ее могли только в Турции, родители открыли сбор, нужно было 40 миллионов тенге.
Иностранные врачи приняли решение о пересадке печени и начали искать донора.
Тогда на помощь пришел друг отца девочки, он добровольно согласился на пересадку печени.
«Я не думал, что буду нести такую ответственность. Мой друг Ернар говорит, что никогда и представить себе не мог принятие участия в спасении жизни малыша. Конечно, добровольно лечь под нож непросто. Однако, раз взялся за дело, то доводи его до конца», ― рассказал Бекарыстан.
Операция прошла успешно. Сейчас, отдавший печень малышке, Бекарыстан приходит в себя. Он уже встал на ноги. А за состоянием Асии наблюдают врачи.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы боятся быть посмертными донорами. В сентябре эту тему поднимали медики, они планируют провести необходимые мероприятия, чтобы в стране развивалось посмертное донорство.
Также сообщалось, что в Актобе муж стал донором почки для жены.
Помимо этого сообщалось, что сердце мальчика из Индии бьется в груди у 17-летней казахстанки.
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