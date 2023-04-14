Роналду сдает в аренду роскошный особняк: названа сумма

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сдает недвижимость в столице Испании - форвард предлагает жилье общей площадью в тысячу квадратных метров, передает Tengri Sport.



По информации La Vanguardia, звезда клуба "Аль-Наср" полностью обосновался на Аравийском полуострове и практически не бывает в Мадриде.



Издание добавляет, что Роналду и Джорджина Родригес решили сдать в аренду особняк La Finca. Ежемесячная плата за проживание в имении португальца составит 10 тысяч евро в месяц (почти 5 миллионов тенге).



"Криштиану приобрел недвижимость в 2010 году, через год после переезда в Мадрид, за сумму, близкую к пяти миллионам евро.



Особняк площадью 950 квадратных метров расположен на территории поместья в 4 тысячи квадратных метров в Лос-Лагосе", – отмечает источник.



Эта недвижимость фигурировала в сериале от Netflix, который рассказывал о жизни спутницы форварда. Расположен особняк в одном из самых дорогих районов Европы, четырехэтажный особняк является вторым семейным домом звездной пары в Мадриде.



Его использовали в качестве промежуточной остановки при частых перелетах между Манчестером и Саудовской Аравией.



По информации The Mirror, всего у Криштиану девять объектов недвижимости общей стоимостью более 40 миллионов фунтов. Также за португальцем числятся различные спортзалы и сеть отелей Pestana CR7.



Объекты расположены в Мадриде, Лиссабоне, Нью-Йорке, Марокко и на Мадейре. Ранее спутница Роналду поделилась фотографиями новой яхты за 6 миллионов евро, а сам футболист продемонстрировал редкий спорткар за 10 миллионов.



Форвард сборной Португалии купил роскошный самолет за 65 миллионов долларов.



Отметим, что ранее звездный футболист подписал контракт с клубом "Аль-Наср" - его доход составляет около 200 миллионов долларов в год. Саудовский клуб уволил тренера после критики португальца.



