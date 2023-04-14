Президент Кыргызстана уволил главу Ошской области после скандального видео

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности главу Ошской области после скандального видео, которое ранее появилось в соцсетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



"По поручению Садыра Жапарова образована соответствующая комиссия по проверке деятельности руководства Ошской области, по результатам которой выявлены факты нарушения. Поэтому внесено предложение об освобождении от занимаемых должностей ряда руководителей", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.



Распоряжением президента Кыргызстана уволены:



полномочный представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов;заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Данияр Жаныкулов;глава госадминистрации - аким Кара-Суйского района Ошской области Турусбек Ногоев.



Полномочным представителем президента в Ошской области был назначен Эльчибек Джантаев.



Как сообщает издание, ранее в социальных сетях распространили видео, на котором заместитель полпреда президента в Ошской области Данияр Жаныкулов якобы берет взятки. Аким Кара-Суйского района Турусбек Ногоев также есть на этих кадрах.







По данным kaktus.media, сам Жаныкулов выступил с видеообращением и заявил, что конвертов у него в кабинете много, так как ему присылают письма граждане. Чиновник также заявил, что видео было снято год назад, а полученные деньги не были взяткой. По его словам, знакомый дал деньги из-за того, что не смог навестить Жаныкулова, когда тот лежал в больнице.