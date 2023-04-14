Испанская спортсменка провела в одиночестве 500 дней в пещере, установив мировой рекорд

Беатрис Фламини покидает пещеру, 14 апреля 2023 года Фото: JORGE GUERRERO / AFP
Беатрис Фламини не общалась с людьми на протяжении полутора лет.
Испанская спортсменка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров, не контактируя с внешним миром. Об этом сообщает RTVE. Таким образом, спелеолог установила мировой рекорд по длительности пребывания в изоляции.
Эксперимент стал частью проекта Timecave, в рамках которого изучались психические и физические последствия пребывания в экстремальных условиях. В течение полутора лет команда при помощи камер наблюдала, как социальная изоляция и временная дезориентация влияли на состояние Фламини и на ее восприятие времени.
Так, Беатрис Фламини спустилась в пещеру в горном массиве Сьерра-Невада 20 ноября 2021 года. В пещере было электричество, спортсменке поставляли еду и воду, однако в рамках научного эксперимента Фламини не могла получать никаких сообщений извне. Во время пребывания в пещере она читала книги по философии, спелеологии, а также произведения Жюля Верна и Фридриха Ницше.
Впоследствии из-за изоляции женщина потеряла ход времени и почувствовала дезориентацию. Теперь ей предстоит пройти медицинское обследование, которое должно оценить состояние ее здоровья и выявить наличие нейропсихологических изменений.
Предыдущий рекорд по пребыванию в изоляции от окружающего мира принадлежал сербскому спелеологу Милутину Вельковичу. Он провел в пещере 463 дня.
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