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В WhatsApp появятся новые функции

Просмотров:5 Опубликовано: Сегодня, 09:40
В WhatsApp появятся новые функции
Фото из открытых источников
Обновления будут связаны с безопасностью и конфиденциальностью общения в приложении, передает ИА «NewTimes.kz».

Информацию об этом сообщил блог Whatsаpp. Теперь при переносе аккаунта на новое устройство, в качестве дополнительной меры безопасности на старом устройстве будет показываться уведомление с просьбой подтвердить действие.

«Благодаря этой функции, если кто-то другой попытается перенести ваш аккаунт на новое устройство без вашего ведома, вы получите оповещение», –говорится в сообщении.

Также, для пользователей будет доступна автоматическая проверка кодов безопасности.

«Пользователям, которым важен контроль конфиденциальности, давно доступна функция проверки кодов безопасности. Она позволяет убедиться, что вы общаетесь с нужным человеком, а не с кем-то другим от его лица. Вы можете выполнить проверку самостоятельно в разделе «шифрование», который находится на экране с данными контакта. Чтобы упросить этот процесс и сделать его доступнее для всех, мы запускаем функцию, в основе которой лежит «прозрачность ключей» — система автоматической проверки безопасности подключения. Благодаря этому нововведению при переходе в раздел «шифрование» вы сможете моментально убедиться, что ваша переписка с выбранным контактом защищена», – сообщается в публикации.

Разработчики сообщают, что эти функции станут дополнительными уровнями защиты аккаунта.


Источник: newtimes.kz
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