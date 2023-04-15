В WhatsApp появятся новые функции

Обновления будут связаны с безопасностью и конфиденциальностью общения в приложении, передает ИА «NewTimes.kz».
Информацию об этом сообщил блог Whatsаpp. Теперь при переносе аккаунта на новое устройство, в качестве дополнительной меры безопасности на старом устройстве будет показываться уведомление с просьбой подтвердить действие.
«Благодаря этой функции, если кто-то другой попытается перенести ваш аккаунт на новое устройство без вашего ведома, вы получите оповещение», –говорится в сообщении.
Также, для пользователей будет доступна автоматическая проверка кодов безопасности.
«Пользователям, которым важен контроль конфиденциальности, давно доступна функция проверки кодов безопасности. Она позволяет убедиться, что вы общаетесь с нужным человеком, а не с кем-то другим от его лица. Вы можете выполнить проверку самостоятельно в разделе «шифрование», который находится на экране с данными контакта. Чтобы упросить этот процесс и сделать его доступнее для всех, мы запускаем функцию, в основе которой лежит «прозрачность ключей» — система автоматической проверки безопасности подключения. Благодаря этому нововведению при переходе в раздел «шифрование» вы сможете моментально убедиться, что ваша переписка с выбранным контактом защищена», – сообщается в публикации.
Разработчики сообщают, что эти функции станут дополнительными уровнями защиты аккаунта.
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