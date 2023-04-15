Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана взяли под контроль президентский дворец в Хартуме. Об этом со ссылкой на заявление СБР сообщает телеканал Al Jazeera.
Также в заявлении СБР сказано, что они взяли под контроль ряд объектов в суданских штатах и арестовали бойцов вооруженных сил, которые напали на их лагерь к югу от Хартума.
Ранее Силы быстрого реагирования заявили о взятии под контроль аэропорта Хартума и воздушной базы в Мерове. Также СБР заявили, что выслали «агрессоров» из штаба в лагере Соба к югу от Хартума. Регулярная армия это опровергла.
15 апреля в Судане вспыхнули столкновения между армией и СБР. Силы быстрого реагирования обвинили армию в нападении на их базу в Хартуме.
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