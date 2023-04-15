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Авербух прокомментировал введенные против него санкции

Просмотров:259 Опубликовано: Вчера, 20:30
Авербух прокомментировал введенные против него санкции
Фото из открытых источников
Хореограф Илья Авербух прокомментировал санкции, которые ввел против него и ряда других российских спортсменов президент Украины Владимир Зеленский. Слова Авербуха приводит «Спорт-Экспресс».

«Что сказать, уважаемая компания собралась», — оценил ситуацию хореограф. Он также вспомнил, что в прошлый раз посетил Украину со своим ледовым шоу в декабре 2013 года. Авербух отметил, что тогда киевская публика оказала российским фигуристам теплый прием, и добавил, что эти воспоминания всегда останутся с ним.

Ранее 15 апреля стало известно, что Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов. В список также попали, в частности, фигуристы Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, футболисты Игорь Акинфеев, Юрий Газинский и Динияр Билялетдинов, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх 2024 года до сих пор не принято.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Вчера, 22:18
Эти санкции из цикла "назло бабушке отморожу уши"

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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