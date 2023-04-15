Авербух прокомментировал введенные против него санкции

Хореограф Илья Авербух прокомментировал санкции, которые ввел против него и ряда других российских спортсменов президент Украины Владимир Зеленский. Слова Авербуха приводит «Спорт-Экспресс».



«Что сказать, уважаемая компания собралась», — оценил ситуацию хореограф. Он также вспомнил, что в прошлый раз посетил Украину со своим ледовым шоу в декабре 2013 года. Авербух отметил, что тогда киевская публика оказала российским фигуристам теплый прием, и добавил, что эти воспоминания всегда останутся с ним.



Ранее 15 апреля стало известно, что Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов. В список также попали, в частности, фигуристы Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, футболисты Игорь Акинфеев, Юрий Газинский и Динияр Билялетдинов, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова.



В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх 2024 года до сих пор не принято.