Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Апреля
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.25 KZT
  • €1 = 497.93 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Военному, слившему в сеть секретные документы Пентагона назначили дату суда

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Военному, слившему в сеть секретные документы Пентагона назначили дату суда
Фото: freepik
21-летнему военнослужащему Национальной гвардии ВВС США, обвиняемому в утечке в сеть совершенно секретных данных военной разведки, было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов, и назначена дата суда, сообщает Zakon.kz.

Джек Дуглас Тейшейра из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, который был арестован агентами ФБР в своем доме, впервые появился в переполненном федеральном суде, пишет Reuters.

На слушаниях главный федеральный прокурор Бостона по национальной безопасности Надин Пеллегрини потребовала задержать Тейшейру до суда, слушание по делу о задержании было назначено на 19 апреля.

Утечка документов считалась самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на веб-сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика