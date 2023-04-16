Военному, слившему в сеть секретные документы Пентагона назначили дату суда

21-летнему военнослужащему Национальной гвардии ВВС США, обвиняемому в утечке в сеть совершенно секретных данных военной разведки, было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов, и назначена дата суда, сообщает Zakon.kz.
Джек Дуглас Тейшейра из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, который был арестован агентами ФБР в своем доме, впервые появился в переполненном федеральном суде, пишет Reuters.
На слушаниях главный федеральный прокурор Бостона по национальной безопасности Надин Пеллегрини потребовала задержать Тейшейру до суда, слушание по делу о задержании было назначено на 19 апреля.
Утечка документов считалась самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на веб-сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.