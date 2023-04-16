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Германия отключила последние действующие АЭС

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 11:25
Германия отключила последние действующие АЭС
Фото из открытых источников
Германия отключила последние действующие АЭС. Последние три атомные электростанции Германии прекратили работу, что знаменует собой конец производства атомной энергии в стране спустя более 60 лет. Об этом сообщает сайт DW.com, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии", - пишет немецкое издание.

Противники атомной энергетики в течение дня отмечали этот исторический шаг митингами в Берлине и других городах. Одновременно на улицы вышли и люди, выступающие против закрытия АЭС. Хотя решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики принято уже давно, дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются.

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке уверена, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной.

"Риски, связанные с атомной энергетикой, в конечном счете не поддаются контролю в случае аварии", - сказала политик, представляющая партию "Союз-90"/"зеленые", информационному агентству dpa.

Сопредседательница партии "зеленых" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) заявила в Twitter, что выход из ядерной энергетики означает "окончательное вступление в эпоху возобновляемых источников энергии".

В то же время генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай призвал не отказываться от технологии полностью.

"У ядерной энергетики должно быть будущее в Германии даже после отказа от нее", - сказал он dpa. По его словам, это включает в себя расширение исследований в области ядерного синтеза и использование возможностей, предоставляемых новыми и более безопасными технологиями ядерного деления.

Министр финансов ФРГ и лидер СвДП Кристиан Линднер полагает, что три АЭС должны остаться в резерве и не демонтироваться.

Между тем местные СМИ сообщают, что почти две трети немцев высказались против отключения АЭС в ходе соцопросов.

Решение об отказе от атомной энергетики было принято правительством Ангелы Меркель на фоне крупной катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:21
Пусть экспериментируют, а мы посмотрим чем эта затея закончится.
 
 

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