Бывшего члена Парламента Индии застрелили в прямом эфире

Бывший индийский политик, осужденный за похищение человека, был застрелен в прямом эфире вместе со своим братом, сообщает Zakon.kz.



Атик Ахмед, находившийся в сопровождении полиции, разговаривал с журналистами, когда в Праяградже, также известном как Аллахабад, к его голове приставили пистолет и спустили курок.



На видео (ред. кадры очень жестокие, мы их публиковать не будем) Ахмед и его брат Ашраф, оба в наручниках, разговаривают с журналистами по дороге на медицинский осмотр в больницу за несколько секунд до того, как в них обоих выстрелили.



После выстрелов трое мужчин, выдававших себя за журналистов, быстро сдались и были взяты под стражу.



В отношении Атика Ахмеда за последние два десятилетия были зарегистрированы десятки дел, включая похищения людей, убийства и вымогательства. В марте этого года местный суд приговорил его и еще двух человек к пожизненному заключению по делу о похищении человека.