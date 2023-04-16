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Бывшего члена Парламента Индии застрелили в прямом эфире

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Бывшего члена Парламента Индии застрелили в прямом эфире
Кадр из видео
Бывший индийский политик, осужденный за похищение человека, был застрелен в прямом эфире вместе со своим братом, сообщает Zakon.kz.

Атик Ахмед, находившийся в сопровождении полиции, разговаривал с журналистами, когда в Праяградже, также известном как Аллахабад, к его голове приставили пистолет и спустили курок.

На видео (ред. кадры очень жестокие, мы их публиковать не будем) Ахмед и его брат Ашраф, оба в наручниках, разговаривают с журналистами по дороге на медицинский осмотр в больницу за несколько секунд до того, как в них обоих выстрелили.

После выстрелов трое мужчин, выдававших себя за журналистов, быстро сдались и были взяты под стражу.

В отношении Атика Ахмеда за последние два десятилетия были зарегистрированы десятки дел, включая похищения людей, убийства и вымогательства. В марте этого года местный суд приговорил его и еще двух человек к пожизненному заключению по делу о похищении человека.


Источник: zakon.kz
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