Никогда не говорите эти 3 фразы: психолог рассказала, как нельзя хвалить ребенка

Психологи не устают повторять: чтобы ребенок не тратил деньги на психотерапевтов, когда станет взрослым, его надо почаще хвалить. Только вот есть один нюанс: делают это родители не всегда правильно, передает Tengri Life со ссылкой на Doctorpiter.



Современные родители очень часто боятся наделать ошибок в воспитании своих детей и стараются внимательно прислушиваться к тому, что советуют многочисленные опытные психологи.



На самом деле единственного "правильного" знания, как вырастить ребенка счастливым, самодостаточным, уверенным в себе и подготовить его к опасностям взрослой жизни, не существует.



Но есть подсказки-направления, которыми стоит воспользоваться, чтобы потом не жалеть о сделанных ошибках, которые порой очень дорого исправлять.



Психолог Виктория Дмитриева рассказала, как не стоит хвалить ребенка и почему. Вот три стоп-фразы.



"Молодец!"

"Это пустое слово вечно занятых или равнодушных родителей, которым совершенно не важны достижения их ребенка. Этим словом редко выражают истинную гордость за сына или дочь", - считает психолог.



К тому же слово "молодец" обесценивается у ребенка уже в раннем возрасте, он слишком часто слышит его по делу и без: когда все съел на тарелке, сходил в горшок не мимо, вовремя уснул… По сути, эта похвала воспринимается как белый шум.



"Ты у меня самая красивая!", "Наш мальчик самый умный!"

"Не хвалите ребенка в сравнительной степени! Это приучает его постоянно сравнивать себя с другими. Опасно это тем, что далеко не всегда сравнения будут в пользу ребенка. И раньше или позже в условном конкурсе красоты и ума он может оказаться проигравшим", - объясняет психолог.



Эксперт рекомендует в утвердительной форме говорить: "Ты у меня красавица", "Ты очень умный мальчик".



"Ты можешь лучше!"

Попробуйте применить подобную фразу к себе, советует психолог. Представьте, что такое скажут вам на работе, когда вы сдали очень сложный отчет или когда муж попробует испеченный вами пирог. Вряд ли это укрепит вашу самооценку и добавит мотивации.



"Если такую фразу говорить ребенку, он почувствует, что недостаточно хорош, а его успехи ничего не значат. Со временем, когда он вырастет, этот голос взрослых из детства прочно поселится в его голове и будет шептать: "Ты можешь лучше!", как бы сильно он ни старался", - говорит Виктория Дмитриева.



Этот внутренний голос критика часто преследует тех взрослых, кто страдает от "синдрома самозванца" и низкой самооценки, отмечает психолог.