Массовую стрельбу устроили на дне рождения подростка в США

Стрельбу устроили на праздновании дня рождения в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Инцидент произошел около 22:30 по местному времени 16 апреля в городе Дейдвилл, штат Алабама.
По данным правоохранительных органов, в результате минимум 4 человека погибли, свыше 20 получили ранения.
Следствие ведут спецагенты Госбюро расследований Агентства по обеспечению правопорядка Алабамы. На месте работают сотрудники департамента полиции Дейдевилля, офисов шерифа и окружного прокурора, Федерального бюро расследований.
Пока неизвестно, задержан ли нападавший и какими мотивами он руководствовался. В Дейдвилле проживают примерно 3,2 тысячи человек.
Отмечается, что Белый дом внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с местными властями и правоохранительными органами.
С начала 2023 года в США произошло по меньшей мере 162 инцидента с массовой стрельбой, следует из данных Архива о насилии с применением огнестрельного оружия. В среднем в день отмечалось полтора подобных инцидента.
Так, в конце марта девушка устроила стрельбу в приходской школе в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси.
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