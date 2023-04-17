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Массовую стрельбу устроили на дне рождения подростка в США

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Массовую стрельбу устроили на дне рождения подростка в США
Кадр из видео
Стрельбу устроили на праздновании дня рождения в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Инцидент произошел около 22:30 по местному времени 16 апреля в городе Дейдвилл, штат Алабама.

По данным правоохранительных органов, в результате минимум 4 человека погибли, свыше 20 получили ранения.

Следствие ведут спецагенты Госбюро расследований Агентства по обеспечению правопорядка Алабамы. На месте работают сотрудники департамента полиции Дейдевилля, офисов шерифа и окружного прокурора, Федерального бюро расследований.

Пока неизвестно, задержан ли нападавший и какими мотивами он руководствовался. В Дейдвилле проживают примерно 3,2 тысячи человек.

Отмечается, что Белый дом внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с местными властями и правоохранительными органами.

С начала 2023 года в США произошло по меньшей мере 162 инцидента с массовой стрельбой, следует из данных Архива о насилии с применением огнестрельного оружия. В среднем в день отмечалось полтора подобных инцидента.

Так, в конце марта девушка устроила стрельбу в приходской школе в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси.


Источник: Tengrinews.kz
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