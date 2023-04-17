"Реал" готов совершить рекордный трансфер в истории футбола

Мадридский "Реал" готов досрочно выкупить у "Манчестер Сити" контракт Эрлинга Холанда и оформить рекордный трансфер, передает Tengri Sport.
По информации Téléfoot, в испанском клубе обеспокоены "старением" главной звезды - 35-летнего Карима Бензема.
Издание пишет, что в Мадриде ищут замену французу и обратили внимание на 22-летнего форварда из Норвегии.
"Трансферная стоимость норвежского футболиста составляет 170 миллионов евро, - рассказывает источник. - "Реал" мечтает сделать Эрлинга Холанда преемником Карима Бензема в 2024 году".
В СМИ считают, что мадридцы готовы выкупить нападающего напрямую: заплатят "Сити" отступные в размере 240 миллионов евро.
Если этот трансфер произойдет, то сделка с участием Холанда станет самым дорогим трансфером в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит бразильцу Неймару (222 миллиона евро), который перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в 2017 году.
Действующий контракт норвежца рассчитан до 2027 года, а соглашение "Реала" и Бензема истекает в конце сезона, но мадридский клуб планирует продлить его еще на один год.
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