"Реал" готов совершить рекордный трансфер в истории футбола

Selon les informations de Téléfoot, le Real Madrid rêve de faire d'Erling Halaand, le successeur de Karim Benzema en 2024. @YassinNfaoui pic.twitter.com/BOHYDFj7HZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 16, 2023

Мадридский "Реал" готов досрочно выкупить у "Манчестер Сити" контракт Эрлинга Холанда и оформить рекордный трансфер, передает Tengri Sport.По информации Téléfoot, в испанском клубе обеспокоены "старением" главной звезды - 35-летнего Карима Бензема.Издание пишет, что в Мадриде ищут замену французу и обратили внимание на 22-летнего форварда из Норвегии."Трансферная стоимость норвежского футболиста составляет 170 миллионов евро, - рассказывает источник. - "Реал" мечтает сделать Эрлинга Холанда преемником Карима Бензема в 2024 году".В СМИ считают, что мадридцы готовы выкупить нападающего напрямую: заплатят "Сити" отступные в размере 240 миллионов евро.Если этот трансфер произойдет, то сделка с участием Холанда станет самым дорогим трансфером в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит бразильцу Неймару (222 миллиона евро), который перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в 2017 году.Действующий контракт норвежца рассчитан до 2027 года, а соглашение "Реала" и Бензема истекает в конце сезона, но мадридский клуб планирует продлить его еще на один год.