Этот 19-секундный YouTube-ролик принес автору 64 миллиона долларов

Сегодня в YouTube можно найти многочисленные ролики, кажется, на любую тему, а блогерство стало столь привычным явлением, что мы уже просто перестаем обращать внимание на определенный контент. Хотя монетизация на платформе появилась позднее, первое в истории видео, опубликованное на YouTube, сделало своего владельца миллионером. Tengri Life пересказывает детали со ссылкой на MCtoday.



Платформу YouTube 14 февраля 2005 года основали три сотрудника PayPal: Чад Герли, Стивен Чени и Джавед Карим. Первое в истории видео опубликовал именно последний из этой троицы.







С тех пор это видео просмотрели более 263 миллионов раз, а Карим собрал 3,48 миллиона подписчиков на своем канале.



"Это пиксельное видео было идеальной презентацией того, чем команда хотела сделать YouTube. А именно платформой, на которой люди могли делиться реальными моментами из своей жизни или интересным контентом и, главное, быстро находить нужные ролики", - говорится в публикации.



Примечательно, что Джавед Карим не планировал продолжать работать с платформой. Он согласился быть лишь идейным консультантом, но никогда не занимал какой-либо должности и не получал зарплату. Мужчина решил сосредоточиться на учебе и получил магистерскую степень в Стэнфордском университете.



"После продажи YouTube, который сегодня оценивается более чем в 160 миллиардов долларов, у основателей платформы все же осталось небольшое количество акций как у создателей первого ролика. Именно их стоимость за последние 17 лет после публикации принесла Кариму 64 миллиона долларов. Неплохо для 19-секундного видео, не так ли?" - пишет издание.