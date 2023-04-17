Начались испытания новой яхты Безоса за $500 млн

Основатель Amazon может получить судно уже к началу летнего сезона.
Новая суперъяхта миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса стоимостью более $500 млн начала проходить ходовые испытания у берегов Испании, пишет Bloomberg. Судно может быть готово к использованию уже к началу летнего сезона.
По данным источников, испытания помогут убедиться в правильной работоспособности всех элементов судна. Перед доставкой миллиардеру суперъяхту могут вернуть на верфь для финальной доработки.
Корабль длиной 127 метров зарегистрирован как Koru. Судно с тремя мачтами стало самой большой парусной яхтой в мире, по данным Boat International, и одним из крупнейших кораблей, когда-либо построенных на голландской верфи Oceanco.
Напомним, для того чтобы судно смогло выйти в открытое море, власти нидерландского Роттердама были готовы частично демонтировать исторический мост De Hef. Oceanco позднее отказалась от этой идеи на фоне общественного недовольства и отбуксировала судно в море без мачт.
Как отмечает Bloomberg, масштабы новой яхты Безоса не впервые вызывают проблемы. Из-за размера парусов на борту судна не удалось разместить вертолетную площадку, поэтому Безос заказал вспомогательную яхту, оборудованную площадкой, которая будет везде следовать за главным кораблем. В настоящий момент корабль пересекает Атлантику, чтобы присоединиться к ходовым испытаниям Koru.
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