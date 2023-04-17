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Расследование против Сунака начал парламент Британии - СМИ

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Расследование против Сунака начал парламент Британии - СМИ
Фото:instagram.com/rishisunakmp
Британский парламент начал расследование против премьера Сунака по вопросу его декларации, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал Sky New.

"Комитет по стандартам парламента Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов", - отмечает телеканал.

Отмечается, что согласно правилам каждый парламентарий должен регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в "реестре интересов".

Напомним, в январе этого года британского премьер-министра оштрафовали после видео в соцсетях. Тогда пресс-служба Риши Сунака опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором британский премьер-министр объявил об увеличении инвестиций в экономику графства Ланкашир. В полиции обратили внимание на то, что во время поездки на пассажирском месте в автомобиле на территории графства глава британского кабмина не был пристегнут ремнем безопасности.


Источник: Tengrinews.kz
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