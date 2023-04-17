Главу Татарстана не пустили в Молдову

СМИ сообщают, что главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову, объявив нежелательным лицом в данной стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Минниханов планировал принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов - 2023" в Гагаузии. Однако прилетев в Кишинев глава Татарстана не смог попасть на запланированное мероприятие. Обращение по этому поводу он сделал на борту самолета.



"Мы находимся в Кишеневе, только что прилетели по приглашению Петрова и Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику. Мы наметили большую программу нашей совместной работы. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", - отметил глава Татарстана Рустам Минниханов для Gagauznews перед своим отлетом из Молдовы.

