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Главу Татарстана не пустили в Молдову

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 19:35
Главу Татарстана не пустили в Молдову
Фото из открытых источников
СМИ сообщают, что главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову, объявив нежелательным лицом в данной стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Минниханов планировал принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов - 2023" в Гагаузии. Однако прилетев в Кишинев глава Татарстана не смог попасть на запланированное мероприятие. Обращение по этому поводу он сделал на борту самолета.

"Мы находимся в Кишеневе, только что прилетели по приглашению Петрова и Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику. Мы наметили большую программу нашей совместной работы. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", - отметил глава Татарстана Рустам Минниханов для Gagauznews перед своим отлетом из Молдовы.


Источник: Тengrinews.kz
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