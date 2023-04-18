Истребители Британии и Германии перехватили самолет-разведчик России

Британские и немецкие истребители перехватили два российских истребителя и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО над Балтийским морем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт королевских ВВС Великобритании.
Отмечается, что российский разведывательный самолет Ил-20 вылетел с материковой части России в Калининградскую область. Его встретили два российских истребителя Су-27, базирующихся в Калининграде, и вместе с ним направились на юг через северо-западную часть эстонского района полетной информации.
Британские и немецкие самолеты Typhoon сопроводили самолеты РФ через эту зону и передали военно-воздушным силам (ВВС) Швеции.
В королевских ВВС подчеркнули, что российские военные самолеты часто летают над Балтийским морем, поэтому перехват был обычным. Это пятый совместный перехват ВВС Британии и Германии.
Ранее сообщалось, что НАТО проведет крупнейшие в своей истории авиаучения.
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