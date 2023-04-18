Конкурент ChatGPT. Илон Маск анонсировал запуск нового чат-бота

Американский предприниматель Илон Маск намерен запустить свою собственную версию чат-бота под рабочим названием TruthGPT. Об этом он рассказал в интервью Fox News, передает Tengrinews.kz.



"Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект (ИИ), который пытается понять природу Вселенной", - сказал Маск.



По мнению миллиардера, разработка чат-бота, заботящегося о понимании Вселенной, является верным путем к безопасности, поскольку "маловероятно, что подобный искусственный интеллект уничтожит людей, так как они являются интересной частью мира".



Первое упоминание Маском TruthGPT было в начале года, когда он написал в Twitter: "Нам нужен TruthGPT".



В интервью Маск также подчеркнул опасность ИИ в целом, отметив, что у него есть потенциал разрушения цивилизации.



Ранее Илон Маск создал новую компанию X.AI, которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта.



Кроме того, сообщалось, что Маск планирует создать стартап в области искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию популярной нейросети ChatGPT от OpenAI.

