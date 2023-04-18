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Традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоится в ряде регионов России

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 14:47
Традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоится в ряде регионов России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Регионы сами выберут, какой формат проведения «Бессмертного полка» им подходит — онлайн или новые варианты очного формата, сообщили «Волонтеры Победы». Крым отменил традиционное шествие, в Воронежской области акция пройдет онлайн.

В этом году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится, сообщила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.

По ее словам, проведение шествия вышло за пределы традиционного формата и каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое. Например, можно разместить портрет ветерана на автомобили, одежде или бейдже, а также сменить аватар в соцсетях, отметила Цунаева.

«И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», — сказала она.

Акция «Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. Ее участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году в акции участвовали более 12 млн россиян, сообщало МВД.

В этом году День Победы в Москве и других российских городах пройдет в смешанном формате — в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе и акция «Бессмертный полк», сказали РБК в пресс-службе общественного движения «Волонтеры Победы».

«Традиция «Бессмертного полка» как онлайн-шествия, которая появилась еще во время пандемии, в некотором роде сохраняется. Сохранились портреты героев, которые загружались в предыдущие годы, и регионы будут размещать данные портреты в интерактивном онлайн-формате. Что касается очных форматов, здесь мы создаем новые традиции: например, печать больших бейдж-фотографий, которые можно взять с собой. Регионы сами выбирают, какие из этих форматов им подходят, но надеемся, что все форматы будут поддержаны регионами», — сообщили РБК в пресс-службе движения.

Ряд регионов уже приняли решение отменить традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в этом году. «Бессмертный полк будет в онлайн-формате. Остальные мероприятия на текущий момент готовятся в плановом очном формате», — сказали РБК в пресс-службе правительства Воронежской области. Очное шествие также отменено в Крыму.

В Краснодарском крае акцию «Бессмертный полк» проведут в школах, сообщил в Telegram губернатор Вениамин Кондратьев. «У нас в крае всего 1240 учебных заведений. Каждый учащийся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких — участников войны, поделиться историей своего героя. Поручил министерству образования края проработать этот вопрос», — написал он накануне. В пресс-службе главы региона уточнили РБК, что «решение по формату проведения мероприятий в Краснодарском крае еще обсуждается».


Источник: rbc.ru
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:31
Крым отменил традиционное шествие,

Мне, к примеру, не с чем идти на эту акцию. Всю войну мои родственники, включая грудных детей, провели в депортации в лагерях

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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