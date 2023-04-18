Мужчина выиграл год оплачиваемого отпуска и вызвал зависть в соцсетях

Житель китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, стал объектом зависти со стороны коллег из-за того, что выиграл год оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает Today Online, передает Tengri Life.
Приз был разыгран на ежегодном ужине, устраиваемом компанией. Победителем стал мужчина, занимающий руководящую должность в фирме. Он сначала не поверил в удачу и несколько раз переспросил ведущего, нет ли ошибки. В руководстве сообщили, что обсудят с сотрудником, хочет ли он воспользоваться отпуском или получить вместо этого наличные деньги.
К слову, в ходе розыгрыша сотрудники имели шанс получить не только призы, но и шуточные наказания. Наказания предполагали необходимость выпить специальный напиток домашнего приготовления или исполнить роль официанта.
Новость об удачливом сотруднике стала вирусной в китайских соцсетях и вызвала бурное обсуждение, пишет издание.
Многие пользователи соцсетей заявили, что завидуют победителю. Некоторые из них стали интересоваться наличием свободных вакансий в этой компании. Также комментаторы обратили внимание, что в случае ухода мужчины в отпуск, его место может занять другой человек.
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