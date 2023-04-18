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Чебоксарца закроют на 11 лет за убийство карандашом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:58
Чебоксарца закроют на 11 лет за убийство карандашом
Иллюстративное фото
Чебоксарец убил карандашом своего знакомого. Мужчину осудили и озвучили приговор. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР по Чувашии и Прокуратуры Чувашской Республики.

18 апреля стало известно, что в Чебоксарах вынесен приговор 36-летнему мужчине, убившему своего знакомого с помощью карандаша. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ - убийство.

"Установлено, что 3 сентября прошлого года в Чебоксарах злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, где проживал потерпевший, в ходе ссоры с последним, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ему множество ударов руками по различным частям тела, после чего взял в руки карандаш и нанес им два удара в шею потерпевшего. В результате его действий была повреждена вена, мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени", - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

"Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры, виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Судебное постановление пока не вступило в законную силу", - подытожили в пресс-службе Прокуратуры Чувашской Республики.


Источник: ProГород
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