"Красота не важна". Мужчины назвали главные качества будущей жены

Одинаковые взгляды по важным вопросам имеют в серьезных отношениях большее значение, чем красота и интеллект. К таким выводам пришли психологи Жофия Чайбок и Питер Йонасон в результате исследования, рассказывает Tengri Life.



Специалисты провели масштабный опрос, в результате которого выяснили, что, выбирая будущих жен, мужчины отдают предпочтение в первую очередь "образу жизни" партнерши.



На втором месте идут "взгляды на важные вопросы". Третьим по важности качеством женщины является "эмоциональность".



Следом в списке важных качеств идут:



- происхождение;

- социальные навыки;

- романтичность;

- воспитание;

- предпочтения в еде.



Примечательно, что такие аспекты, как внешность и работа, оказались на 15-м и 16-м месте, чувство юмора - на 19-м, а интеллект стал 22-м по популярности ответом. Всего "испытуемым" предложили выбрать главные женские качества из списка со 153 пунктами.



"Уже давно известно, что пары, как правило, больше похожи друг на друга, чем отличаются друг от друга. Однако по каким именно характеристикам мужчины выбирают похожих на себя женщин? Ранее подобный вопрос не привлекал особого внимания исследователей", - цитирует Жофию Чайбок издание Forbes.com.



Ссылаясь на результаты опроса, психологи дали одиноким мужчинам совет, где искать вторую половинку.



"Посещайте места, которые соответствуют вашим интересам. Например, тренажерный зал, книжный клуб, концерты и так далее. Находите там людей, которые любят то же, что и вы. Это разумная стратегия", - подвели итог специалисты.