Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в выборах президента США

Юрист и адвокат Роберт Кеннеди-младший официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.
В среду он подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. В президентских праймериз от демократов также будет участвовать писательница Марианна Уильямсон.
69-летний Роберт Кеннеди-младший является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого 22 ноября 1963 года в Далласе, и сыном бывшего генерального прокурора США, кандидата в президенты Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году.
Кеннеди-младший известен, как активный противник вакцинации. Он основал антипрививочную организацию Children's Health Defense. Своей целью на посту главы государства кандидат объявил борьбу с коррупцией.
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