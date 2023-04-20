Cотни рейсов отменены из-за забастовок в Германии

Cотни рейсов отменили в Германии из-за двухдневной забастовки в аэропортах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
В аэропортах Гамбурга, Дюссельдорфа и Кельна/Бонна началась двухдневная предупредительная забастовка сотрудников служб безопасности.
В четверг, 20 апреля, в аэропорту Кельн/Бонн отменен 121 из 204 рейсов, в результате пострадали около 28 тысяч пассажиров. В Дюссельдорфе также сообщают о массовых отменах и увеличении времени ожидания в аэропорту.
Руководство гамбургского аэропорта отменило 20 и 21 апреля все вылеты, а также около трети прибывающих рейсов, в результате пострадали около 80 тысяч пассажиров.
21 апреля к забастовке, инициированной профсоюзом Ver.di, присоединятся сотрудники служб безопасности аэропорта Штутгарта, а также работники железных дорог. Профсоюз железнодорожного транспорта EVG объявил предупредительную забастовку с 3:00 до 11:00 часов по местному времени.
Сотрудники требуют увеличения надбавок за работу в ночное время, выходные и праздничные дни для работников в аэропортах, а также повышения оплаты сверхурочных часов. На тарифных переговорах 11 и 12 апреля не удалось достичь соглашения, следующий раунд запланирован на 27-28 апреля. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц (325 тысяч тенге).
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.