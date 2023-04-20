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Cотни рейсов отменены из-за забастовок в Германии

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Cотни рейсов отменены из-за забастовок в Германии
Фото из открытых источников
Cотни рейсов отменили в Германии из-за двухдневной забастовки в аэропортах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

В аэропортах Гамбурга, Дюссельдорфа и Кельна/Бонна началась двухдневная предупредительная забастовка сотрудников служб безопасности.

В четверг, 20 апреля, в аэропорту Кельн/Бонн отменен 121 из 204 рейсов, в результате пострадали около 28 тысяч пассажиров. В Дюссельдорфе также сообщают о массовых отменах и увеличении времени ожидания в аэропорту.

Руководство гамбургского аэропорта отменило 20 и 21 апреля все вылеты, а также около трети прибывающих рейсов, в результате пострадали около 80 тысяч пассажиров.

21 апреля к забастовке, инициированной профсоюзом Ver.di, присоединятся сотрудники служб безопасности аэропорта Штутгарта, а также работники железных дорог. Профсоюз железнодорожного транспорта EVG объявил предупредительную забастовку с 3:00 до 11:00 часов по местному времени.

Сотрудники требуют увеличения надбавок за работу в ночное время, выходные и праздничные дни для работников в аэропортах, а также повышения оплаты сверхурочных часов. На тарифных переговорах 11 и 12 апреля не удалось достичь соглашения, следующий раунд запланирован на 27-28 апреля. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц (325 тысяч тенге).


Источник: Tengrinews.kz
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