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Президент Кыргызстана высказался против перехода на латиницу

Просмотров:633 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Президент Кыргызстана высказался против перехода на латиницу
Фото: economist.kg
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. На встрече были обсуждены перспективы развития государственного языка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Рresident.kg.

На встрече Садыр Жапаров сделал строгое замечание председателю нацкомиссии и призвал его воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского на латиницу.

"Говорить об этом преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственным языком на кириллице, не может быть и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице", - заметил он.

Глава страны подчеркнул, что важными направлениями государственной политики являются поддержка, сохранение и развитие госязыка, отметив важность владения им всех граждан на должном уровне.

Он также обозначил необходимость продолжить работу по совершенствованию языковой политики в стране и усилению мер со стороны национальной комиссии, уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:17
Некоторые наши соотечественники просто дурью маются.
Как будто бы переход на латиницу облегчит нашу жизнь.
Наоборот, потеряется масса литературы (художественной, научной и т.д.), я уже не говорю о материальных затратах.
Необходимо менять документы, вывески, названия улиц, клавиатуры компьютеров и т.д. и т.п.).
Деньги девать некуда? В стране куча проблем, а они ерундой маются.
 
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  • Ingul
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 11:51
народ просто отупеет, при переходе на латиницу, у нас нет такого сильного потока иностранцев туристов (для них же хотели облегчить понимание).
Китай, Япония, Корея, Тайланд не перешли на латиницу, там просто есть на 2х языках.
у нас так и вообще на 3х языках есть на объектах туризма.
Несколько поколений выросло на кириллице.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
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  • tom2005
  • Ingul
 Leocat (Посетители) Сегодня, 11:24
Не сильно в этом разбираюсь - но многие казахи и сами против латиницы, кто то за. Мне лично нравится наш правильный казахский язык.

Адамзатқа не керек:
Сүймек, сезбек, кейімек.
Харкет қылмақ, жүгірмек,
Ақылмен ойлап сөйлемек. spasibo
 
 

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