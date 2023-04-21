Президент Кыргызстана высказался против перехода на латиницу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. На встрече были обсуждены перспективы развития государственного языка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Рresident.kg.



На встрече Садыр Жапаров сделал строгое замечание председателю нацкомиссии и призвал его воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского на латиницу.



"Говорить об этом преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственным языком на кириллице, не может быть и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице", - заметил он.



Глава страны подчеркнул, что важными направлениями государственной политики являются поддержка, сохранение и развитие госязыка, отметив важность владения им всех граждан на должном уровне.



Он также обозначил необходимость продолжить работу по совершенствованию языковой политики в стране и усилению мер со стороны национальной комиссии, уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах.