Самого жирного кота приютили

Гигантский кот обрел свой новый дом после того, как мгновенно стал хитом в интернете. Кот по кличке Пэтчес весит 18,3 килограмма, сообщает Zakon.kz.
Большинство домашних кошек должны весить около 4,5 килограмма, хотя размер может варьироваться в зависимости от породы и телосложения животного.
Однако нет никаких сомнений в том, что Пэтчес имеет значительный избыточный вес: сотрудники Ричмондского центра по уходу и контролю за животными американского штата Вирджиния назвали Пэтчеса "самой большой кошкой, которую когда-либо видели".
Они поделились снимками пузатого кота в интернете, сопроводив их подписью: "Нам нравится этот живот". Пост вскоре стал вирусным, набрав почти 3500 лайков, 1700 комментариев.
Пэтчеса приютили. В объявлении RACC говорилось, что нужен человек, "готовый помочь Пэтчесу набрать здоровый вес".
Директор RACC Кристи Чиппс Питерс рассказала, что кот попал в приют в своем нынешнем размере.
"Мы не знаем, как он стал таким большим. Новый владелец – прекрасный человек, который разработал план для медленного и безопасного сброса веса", рассказал Кристи Чиппс Питерс.
Несмотря на то, что пухлые животные могут быть очаровательными, огромный вес кота подвергает его здоровье серьезному риску.
В 1998 году в Книге рекордов Гиннесса упразднили категорию "самая тяжелая кошка", чтобы удержать людей от перекармливания своих питомцев ради того, чтобы стать знаменитым.
Последним котом, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса, был Химми, вес которого составлял 21,3 килограмма. Он умер в 1986 году.
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