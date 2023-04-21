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Названа самая сексуальная женщина 2023 года

Просмотров:570 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Названа самая сексуальная женщина 2023 года
Фото: Amy Sussman / Getty Images
Редакторы американской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Первое место в рейтинге заняла 35-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм, появившаяся на обложке упомянутого издания. На размещенном снимке знаменитость предстала в прозрачном белье телесного цвета и шелковом халате. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».

В интервью журналу Грэм заявила, что не видит ничего чересчур сексуального в своей фигуре. «В первый раз, когда я была на обложке Maxim, у меня не было детей, а теперь у меня их трое. Мое тело сильно изменилось после родов, и мне трудно принять его. Так что спасибо за оценку, Maxim!» — поблагодарила она.

Всего в список попали 100 женщин. За Грэм в рейтинге расположились актрисы Марго Робби, Ана де Арма, Самара Уивинг, Сабрина Карпентер и Сэди Синк.

В ноябре 2022 года редакторы журнала GQ назвали самых стильных знаменитостей. Первое место в рейтинге заняла супермодель Белла Хадид. По мнению экспертов, манекенщица одержала победу благодаря умению правильно носить мужскую одежду.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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 Leocat (Посетители) Сегодня, 17:22
Не хочется обсуждать чью-либо внешность. Но в разных женщинах есть разное. Не имею ничего против, но слово "Самая" - думаю лишнее абсолютно.
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:13
ну хотя бы не трансгендер

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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