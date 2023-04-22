В WhatsApp теперь можно сохранять исчезающие сообщения

Команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о запуске новой полезной функции. Нововведение расширяет возможности работы с исчезающими сообщениями, передает Tengrinews.kz.



В WhatsApp довольно продолжительное время доступны специальные чаты, в которых переписка через некоторое время стирается. Теперь стала доступна функция "Сохранить в чате", которая позволяет сохранять в переписке нужные сообщения и предоставляет дополнительные возможности отправителям.



"Мы считаем, что если вы отправили сообщение, то вам и решать, смогут ли его сохранить другие участники чата. При этом если кто-то сохранит сообщение, отправитель получит уведомление и при желании сможет запретить это действие. Запрет на сохранение будет действовать для всех участников, и его нельзя будет снять. Сообщение будет удалено, когда истечет его срок", - пояснили разработчики WhatsApp.