Мессенджер Telegram выпустил большое обновление

Команда популярного мессенджера Telegram выпустила большое обновление - общие папки, уникальные обои для отдельных чатов, улучшенные чат-боты, и многое другое передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ixbt.com.
Одно из главных нововведений - Shareable Chat Folders (общие папки с чатами). Пользователи теперь могут создавать пригласительные ссылки для папок с чатами и быстро делиться с друзьями целыми подборками чатов. Для каждой папки можно создать несколько пригласительных ссылок, дающих доступ к разным наборам чатов.
Также для каждого чата можно выбрать свое собственное фоновое изображение или сочетание цветов. Индивидуальные обои можно установить в любом личном чате. Собеседник пользователя сможет просмотреть новые обои и при желании установить у себя такие же или выбрать другие.
С помощью чат-ботов появилась возможность запускать веб-приложения из любого чата. Если бот поддерживает эту функцию, веб-приложение будет доступно по прямой ссылке или упоминанию названия бота в любом чате в Telegram. Кроме того, боты могут получать коллекционные публичные имена.
Еще одно новшество - в меню вложений появилась быстрая прокрутка, достаточно потянуть блок с датой вниз. В небольших группах с темами стало видно время, когда ваши сообщения были прочитаны другими участниками. Есть и ряд совсем небольших изменений, стало проще отложить отправку сообщений до момента появления собеседника в сети (достаточно зажать кнопку отправки), при создании группы теперь не обязательно сразу добавлять в неё участников и так далее.
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