Два мощных землетрясения произошли в Индонезии

Два мощных землетрясения с разницей в несколько часов были зафиксированы в Индонезии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Как свидетельствуют данные EMSC, землетрясения произошли в воскресенье, 23 апреля, в районе архипелага Кепулауан-Бату.



Первые толчки произошли рано утром и имели магнитуду 6,1. Через несколько часов последовало еще одно землетрясение магнитудой 5,8. По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров.



Эпицентр землетрясения находился в 202 километрах к западу от Паданга с населением 840 тысяч человек и 177 километрах к западу от Париамана с 92 тысячи человек.



В архипелаг Бату, находящийся в Индийском океане, входит 48 островов. Крупнейший из них - Танахбала.