Представители поколения Z оказались самыми отвратительными работниками

Согласно данным исследования компании ResumeBuilder, с представителями поколения Z работать сложнее всего, сообщает Zakon.kz.



Компания ResumeBuilder опросила 1 344 человека, занимающих руководящие должности в различных отраслях экономики США, и спросила, каково им работать с сотрудниками, родившимися в 1997 году и позже.



Около 49% опрошенных заявили, что с представителями поколения Z сложно работать, а 79% опрошенных назвали их самым "сложным поколением" на рабочем месте.



59% заявили, что им приходилось увольнять сотрудников поколения Z, а 20% даже заявили, что дали молодым работникам "нагоняй" в течение недели после начала работы.



Но почему боссы утверждают, что поколение Z является менее предпочтительным? Как ни странно, согласно опросу, "отсутствие технологических навыков" является причиной номер один.



39% респондентов заявили, что молодому поколению не хватает усилий на рабочем месте, а 37% сказали, что им не хватает мотивации.



По словам опрашиваемых начальников, они легко отвлекаются, имеют плохие коммуникативные навыки, легко обижаются, им не хватает "драйва". Основными причинами трудностей в работе с ними назвали и нечестность и чувство собственного достоинства.



Директор по маркетингу компании Hairbro Адам Гарфилд, сказал, что, хотя молодое поколение "очень инновационно и адаптивно", им не хватает навыков общения.



"Одна из областей, в которой, на мой взгляд, представители поколения Z могли бы улучшить свои навыки – общение на рабочем месте. Хотя они умеют пользоваться цифровыми средствами коммуникации, им, возможно, не хватает некоторых навыков межличностного общения, необходимых для взаимодействия лицом к лицу. Представители поколения Z могут извлечь пользу из развития своих коммуникативных навыков, чтобы построить более прочные отношения с коллегами и клиентами", говорит Адам Гарфилд.



Руководитель отдела кадров компании SGK Global Shipping Services Акпан Укеме рассказал, что молодые сотрудники часто считают, что их цифровые навыки не имеют себе равных.



"В нашей организации люди поколения Z, с которыми я общался, могут быть утомительными, потому что им не хватает дисциплины, и они любят бросать вам вызов. Я не раз сталкивался с сотрудниками поколения Z, потому что, поскольку наша компания работает в Интернете, они считают, что знают все о цифровом мире и могут научить меня. Они считают, что они лучше вас, умнее вас, способнее вас, и они скажут вам это в лицо", сказала Акпан Укеме.



Ранее специалисты Минтруда РК спрогнозировали, что рынок труда в стране окажется под серьезным давлением из-за ускорения притока молодежи – 300-400 тысяч молодых людей ежегодно из-за демографического роста 2000-х годов.