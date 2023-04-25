Названы самые вредные продукты, которыми не стоит завтракать

Мнение о том, что самое вредное нужно есть до полудня, – миф, так как вредная еда в первой половине дня представляет собой инсулиновую бомбу и может грозить последующей потерей энергии, а в худшем случае — привести к диабету. Об этом рассказала эксперт по ЗОЖ и правильному питанию, соосновательница компании по здоровому питанию Анастасия Немцан. Она перечислила самые вредные продукты, которыми не стоит завтракать, передает Tengri Life со ссылкой на gazeta.ru.



По словам эксперта, первое, от чего стоит отказаться в качестве частого или ежедневного завтрака, – сладости и выпечка.



"Сладкое, магазинная выпечка, даже домашние тортики провоцируют выделение значительного объема инсулина, который создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. А в будущем это может привести к развитию диабета", – объяснила Немцан.



Еще один вредный продукт на завтрак – манная каша. Она калорийна и содержит большое количество глютена, который поддерживает воспалительные процессы в ЖКТ. Кроме того, в манке совсем нет клетчатки, поэтому пищеварению она тоже не способствует. Заменить манку лучше белком или кашами из других круп, например гречки.



"Так же как и манка, поддерживают воспаление в кишечнике, не несут пользы и способствуют набору веса бутерброды с колбасой и сыром, при этом как на завтрак, так и на обед. Если бутербродов очень хочется – замените обычный хлеб на безглютеновый, например на рисовой закваске. Вместо колбасы можно взять авокадо или нежирную ветчину из индейки без добавления консервантов", – рекомендовала эксперт по правильному питанию.



Не стоит, по ее словам, есть в первой половине дня и сладкие питьевые йогурты или творожные массы с добавками.



"Творог – лучший источник кальция для организма. И да, это так, если в этот творог не добавили сахар, джемы и другие сладости. Дело в том, что сахар не позволяет кальцию усваиваться в организме должным образом. Но при этом, даже чтобы переработать дополнительную дозу углеводов, организму нужно потратить немало кальция. То же касается и сладких йогуртов", – объяснила соосновательница компании по здоровому питанию.



Она отметила, что йогурт лучше брать греческий и добавлять в него, например, сухофрукты. Творог должен быть 5- или 9-процентный. Обезжиренные молочные продукты брать и вовсе не рекомендуется.



"Не лучший вариант для завтрака и овсянка быстрого приготовления, мюсли. Они часто содержат добавки, улучшающие вкус, и повышающие их калорийность витамины, однако в них мало питательных веществ. Кроме того, у таких блюд обычно маленькие порции и насытиться ими удается с трудом", – сообщила Немцан.



Эксперт посоветовала заменять вредный завтрак качественным белком и жирами. Отличным вариантом на замену будут яйца, сэндвичи с хлебом на закваске и кусочком красной слабосоленой семги, овсянка с ягодами, рисовая каша на кокосовом молоке.