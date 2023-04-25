Родительский день: какие есть приметы и обычаи

На девятый день после Пасхи православные празднуют Радоницу. Что принято делать в родительский день, а от чего лучше отказаться, разбирался «Клопс».



В 2023 году Радоница выпала на 25 апреля. История праздника уходит корнями в дохристианское прошлое славян, у которых уже тогда существовали поминальные дни. Сейчас принято разделять с усопшими радость от воскрешения Христа. Они в это время наблюдают за теми, кто им был дорог при жизни.



Утром многие стараются заглянуть в церковь, чтобы попасть на поминальную службу, а затем отправляются на кладбище провести день с близкими, которых уже нет рядом. Вечером праздник продолжается ужином в кругу семьи.



Важно помнить, что Радоница — весёлый праздник, в который лучше не грустить из-за смерти родственников. Для них закончилась земная жизнь, но началась вечная.



Что нельзя делать на Радоницу?



Если вы отправились на кладбище в этот день, лучше соблюдать несколько запретов, касающихся поминания близких: не оставляйте на могиле еду для усопших, не распивайте спиртное, а лучше откажитесь от него в этот день вовсе. Поминальную трапезу лучше тоже перенести на вечер, а не устраивать её на погосте.



Если что-то на кладбище обронили, не поднимайте вещь с земли.

Не совмещайте родительский день с другими праздниками: свадьбой, венчанием, крещением.

Тяжёлый физический труд отложите на другой день.

«Беспокоить» землю тоже не рекомендуется, поэтому 25 апреля не работайте в огороде.



Не ругайтесь и не ссорьтесь даже с малознакомыми людьми: день следует провести тихо.

Из уважения к усопшим не проявляйте печаль, пока длится светлый праздник, но и с весельем старайтесь не перебарщивать.



А что можно делать?



Считается, что если на погосте позвать усопших к себе, то их души найдут дорогу к вашему дому и смогут присоединиться к празднованиям до полуночи.

На кладбище поминают усопшего молитвой, не возбраняется и уборка могилы.

Если вы всё же принесли на кладбище еду, лучше отдайте её нуждающимся, поскольку любые подаяния и помощь приветствуются в этот день.

Устройте небольшое застолье, но тихое, скромное и с простыми блюдами. Готовить рекомендуется любимые лакомства усопшего, а также что-то горячее, ведь считалось, что души питаются паром.

Во время обеда не забудьте поделиться с близкими воспоминаниями о тех, кого поминаете. Расскажите истории с их участием, сохраняя память.

На стол обязательно поставьте столько лишних приборов, сколько близких вы поминаете.

Вечером рекомендуется растопить баню, положить в неё чистое белье и плотно закрыть, чтобы там смог отдохнуть дух усопшего.

На Радоницу можно убирать, готовить, шить.



Какие ещё есть приметы?



Если в ночь на 25 апреля были заморозки, то урожай не будет богатым.



Багряное утреннее небо указывает на скорый дождь и ветер.



Лето будет солнечным и тёплым, если повстречаете в этот день грачей.



Красоту и здоровье на долгие годы обретут те, кто на Радоницу умоется дождевой водой.



Дождливый день — к добрым вестям.



Считается, что если ребёнок родился на Радоницу, то его черты будут схожи с теми, которыми обладал поминаемый усопший.