Родительский день: какие есть приметы и обычаи

На девятый день после Пасхи православные празднуют Радоницу. Что принято делать в родительский день, а от чего лучше отказаться, разбирался «Клопс».
В 2023 году Радоница выпала на 25 апреля. История праздника уходит корнями в дохристианское прошлое славян, у которых уже тогда существовали поминальные дни. Сейчас принято разделять с усопшими радость от воскрешения Христа. Они в это время наблюдают за теми, кто им был дорог при жизни.
Утром многие стараются заглянуть в церковь, чтобы попасть на поминальную службу, а затем отправляются на кладбище провести день с близкими, которых уже нет рядом. Вечером праздник продолжается ужином в кругу семьи.
Важно помнить, что Радоница — весёлый праздник, в который лучше не грустить из-за смерти родственников. Для них закончилась земная жизнь, но началась вечная.
Что нельзя делать на Радоницу?
Если вы отправились на кладбище в этот день, лучше соблюдать несколько запретов, касающихся поминания близких: не оставляйте на могиле еду для усопших, не распивайте спиртное, а лучше откажитесь от него в этот день вовсе. Поминальную трапезу лучше тоже перенести на вечер, а не устраивать её на погосте.
Если что-то на кладбище обронили, не поднимайте вещь с земли. Не совмещайте родительский день с другими праздниками: свадьбой, венчанием, крещением. Тяжёлый физический труд отложите на другой день. «Беспокоить» землю тоже не рекомендуется, поэтому 25 апреля не работайте в огороде.
Не ругайтесь и не ссорьтесь даже с малознакомыми людьми: день следует провести тихо. Из уважения к усопшим не проявляйте печаль, пока длится светлый праздник, но и с весельем старайтесь не перебарщивать.
А что можно делать?
Считается, что если на погосте позвать усопших к себе, то их души найдут дорогу к вашему дому и смогут присоединиться к празднованиям до полуночи. На кладбище поминают усопшего молитвой, не возбраняется и уборка могилы. Если вы всё же принесли на кладбище еду, лучше отдайте её нуждающимся, поскольку любые подаяния и помощь приветствуются в этот день. Устройте небольшое застолье, но тихое, скромное и с простыми блюдами. Готовить рекомендуется любимые лакомства усопшего, а также что-то горячее, ведь считалось, что души питаются паром. Во время обеда не забудьте поделиться с близкими воспоминаниями о тех, кого поминаете. Расскажите истории с их участием, сохраняя память. На стол обязательно поставьте столько лишних приборов, сколько близких вы поминаете. Вечером рекомендуется растопить баню, положить в неё чистое белье и плотно закрыть, чтобы там смог отдохнуть дух усопшего. На Радоницу можно убирать, готовить, шить.
Какие ещё есть приметы?
Если в ночь на 25 апреля были заморозки, то урожай не будет богатым.
Багряное утреннее небо указывает на скорый дождь и ветер.
Лето будет солнечным и тёплым, если повстречаете в этот день грачей.
Красоту и здоровье на долгие годы обретут те, кто на Радоницу умоется дождевой водой.
Дождливый день — к добрым вестям.
Считается, что если ребёнок родился на Радоницу, то его черты будут схожи с теми, которыми обладал поминаемый усопший.
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