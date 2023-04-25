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Родительский день: какие есть приметы и обычаи

Просмотров:520 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Родительский день: какие есть приметы и обычаи
Иллюстративное фото
На девятый день после Пасхи православные празднуют Радоницу. Что принято делать в родительский день, а от чего лучше отказаться, разбирался «Клопс».

В 2023 году Радоница выпала на 25 апреля. История праздника уходит корнями в дохристианское прошлое славян, у которых уже тогда существовали поминальные дни. Сейчас принято разделять с усопшими радость от воскрешения Христа. Они в это время наблюдают за теми, кто им был дорог при жизни.

Утром многие стараются заглянуть в церковь, чтобы попасть на поминальную службу, а затем отправляются на кладбище провести день с близкими, которых уже нет рядом. Вечером праздник продолжается ужином в кругу семьи.

Важно помнить, что Радоница — весёлый праздник, в который лучше не грустить из-за смерти родственников. Для них закончилась земная жизнь, но началась вечная.

Что нельзя делать на Радоницу?

Если вы отправились на кладбище в этот день, лучше соблюдать несколько запретов, касающихся поминания близких: не оставляйте на могиле еду для усопших, не распивайте спиртное, а лучше откажитесь от него в этот день вовсе. Поминальную трапезу лучше тоже перенести на вечер, а не устраивать её на погосте.

Если что-то на кладбище обронили, не поднимайте вещь с земли.
Не совмещайте родительский день с другими праздниками: свадьбой, венчанием, крещением.
Тяжёлый физический труд отложите на другой день.
«Беспокоить» землю тоже не рекомендуется, поэтому 25 апреля не работайте в огороде.

Не ругайтесь и не ссорьтесь даже с малознакомыми людьми: день следует провести тихо.
Из уважения к усопшим не проявляйте печаль, пока длится светлый праздник, но и с весельем старайтесь не перебарщивать.

А что можно делать?

Считается, что если на погосте позвать усопших к себе, то их души найдут дорогу к вашему дому и смогут присоединиться к празднованиям до полуночи.
На кладбище поминают усопшего молитвой, не возбраняется и уборка могилы.
Если вы всё же принесли на кладбище еду, лучше отдайте её нуждающимся, поскольку любые подаяния и помощь приветствуются в этот день.
Устройте небольшое застолье, но тихое, скромное и с простыми блюдами. Готовить рекомендуется любимые лакомства усопшего, а также что-то горячее, ведь считалось, что души питаются паром.
Во время обеда не забудьте поделиться с близкими воспоминаниями о тех, кого поминаете. Расскажите истории с их участием, сохраняя память.
На стол обязательно поставьте столько лишних приборов, сколько близких вы поминаете.
Вечером рекомендуется растопить баню, положить в неё чистое белье и плотно закрыть, чтобы там смог отдохнуть дух усопшего.
На Радоницу можно убирать, готовить, шить.

Какие ещё есть приметы?

Если в ночь на 25 апреля были заморозки, то урожай не будет богатым.

Багряное утреннее небо указывает на скорый дождь и ветер.

Лето будет солнечным и тёплым, если повстречаете в этот день грачей.

Красоту и здоровье на долгие годы обретут те, кто на Радоницу умоется дождевой водой.

Дождливый день — к добрым вестям.

Считается, что если ребёнок родился на Радоницу, то его черты будут схожи с теми, которыми обладал поминаемый усопший.


Источник: klops.ru
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Комментарии ( 3 )

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  • Ingul
 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 14:50
Цитата: Қуаныш Тұрымбаев
Полвека прожил в Актау, и впервые слышу про "Радоницу"


Начиная с Шевченко а после и Актау вообще нонсенс смотреть когда люди на Пасху толпами ломятся на кладбище да еще и объясняя это тем что через 9 дней на Радоницу они будут работать.


СЕГОДНЯ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ...
ОН РАЗ В ГОДУ...
ГОВОРЯТ В ЭТОТ ДЕНЬ, НАС УСОПШИЕ ЖДУТ...
НА ВОРОТАХ ПОГОСТА ТОМЯТСЯ.....
И ГАДАЯ БЕЗМОЛВНО "ПРИДУТ...
НЕ ПРИДУТ....
ЧТОБ С ЖИВЫМИ ОПЯТЬ ПОВСТРЕЧАТЬСЯ...
ЭТУ ТОНКУЮ ГРАНЬ ТАК ЛЕГКО ПЕРЕСЕЧЬ...
И ЗА НЕЙ ТАК ЛЕГКО ОЧУТИТЬСЯ...
ВЕДЬ У КАЖДОГО В ЖИЗНИ СЛУЧАЛАСЬ ТА СМЕРТЬ,
ЧТО ДЕЛИЛА ПО СЕРДЦУ ГРАНИЦЫ...
НУ И ЧТО, ЧТО ДЕЛА....
МЫ ВСЕГДА В СУЕТЕ....
МЫ ВСЕГДА,ТО В ДЕЛАХ,ТО В ЗАБОТАХ....
ТЫ ПРИДИ НА МОГИЛУ
В ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕНЬ...
И ТЕБЕ ВЕДЬ СТОЯТЬ НА ВОРОТАХ...
 
-1
  • Ingul
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Himars (Посетители) Сегодня, 14:20
Қуаныш Тұрымбаев,
Это же чисто актауская традиция. На "Радоницу" надо ехать на радоны lol

Boom!
 
-1
  • Ingul
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Қуаныш Тұрымбаев (Посетители) Сегодня, 14:09
Полвека прожил в Актау, и впервые слышу про "Радоницу"
 
 

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