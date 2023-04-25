Популярная проверка: как пройти "кофейный тест" на собеседовании

"Кофейный тест" на собеседовании становится модным среди работодателей по всему миру. Как его пройти, рассказывает Tengri Life со ссылкой на MCToday.



Когда вы ищете работу, очевидно, вы хотите добиться результата как можно скорее. И иногда даже при наличии релевантного опыта и навыков поиски затягиваются. Конечно, вы можете блестяще отвечать на все вопросы, но впечатления о вас формировать будут не только на "официальной части" собеседования.



Генеральный директор компании Compono, занимающейся программным обеспечением Трент Иннес, отмечает, что тест с чашкой кофе может привести к отказу даже квалифицированному кандидату, поскольку показывает, как потенциальный работник будет относиться к работе в его компании. Подобный "экзамен" не зря набирает популярность по всему миру, подчеркивает он.



Как объясняет Иннес, тест заключается в том, чтобы пригласить кандидата на общую кухню офиса перед собеседованием, чтобы он мог "познакомиться с кофемашиной" и сделать себе кофе. После собеседования топ-менеджер всегда проверяет, предлагают ли кандидаты принести свою пустую чашку обратно на кухню, что, по его словам, показывает их отношение к компании и коллективу.



"Вы можете развить навыки, вы можете получить знания и опыт, но все на самом деле сводится к отношению, а отношение, о котором мы много говорим, - это концепция "помой свою чашку", - утверждает Иннес.



И это не единственный лайфхак, сыграющий вам на руку. Собеседование можно провалить еще до его начала. Менеджер одной из компаний на форуме Reddit Life Pro Tips поделилась примером того, как не надо делать.



По ее словам, потенциальный кандидат, зайдя в здание, презрительно посмотрел на администратора, которая оказалась менеджером по найму, и не желал с ней говорить.



Позже она перезвонила ему в конференц-зал и объяснила, что каждый человек в команде ценен и достоин уважения. Из-за его общения с "администратором" менеджер по найму решила, что он не подходит.



Так что помочь могут даже такие простые советы.