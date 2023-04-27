Психологический тест: выберите животное и узнайте о себе правду

Мгновенный тест поможет узнать о себе что-то новое. Просто нажмите на картинку с одним из представленных животных, и психолог расскажет о темной стороне вашей личности, передает Tengri Life.К животным все относятся по-разному: один равнодушен, другой их боится, третий боготворит. Но глубинная реакция на то или иное животное может многое рассказать о личности человека, его сильных и слабых сторонах характера.Психологи JagranJosh подготовили быстрый, простой и популярный тест. Посмотрите на восемь картинок с животными и выберите одну из них.Имейте в виду, что речь не идет о том, чтобы постараться подобрать чем-то похожего на вас представителя животного мира. Просто расслабьтесь, доверьтесь интуиции и выберите ту картинку, что буквально притягивает внимание.Если вы выбрали это грациозное, но очень грозное животное, то в вас есть что-то загадочное. Вы можете быть очень жестким и даже жестоким человеком.Скорее всего, людей привлекает в вас некая загадочность и ореол таинственности. Вы умеете долго ждать нужного момента, чтобы проявить себя. Вы можете быть резким и даже проявить ярость, если вам показательно пойдут наперекор.В вашем характере есть черты оппортуниста — человека, который ловко приспосабливается к обстоятельствам.Ради успеха вы можете манипулировать другими людьми и пользоваться их слабостями.Вы терпеливы и чрезмерно осторожны, избегаете риска любой ценой. Вы не готовы быстро прощать.Похоже, вы человек, который предпочитает долго вынашивать планы возмездия, если задумали расквитаться с тем, кто вас обидел.Вы склонны держаться подальше от чужих разборок и неприятностей и предпочитаете заниматься только своими делами.Но когда вас провоцируют, вы отвечаете свирепым гневом, напоминая другим, почему они не должны связываться с вами. Вы также стоите на своем, когда того требует ситуация, и не сдаетесь без боя.Вы спокойны, уверены в себе и бесстрашны, но иногда можете злоупотреблять своими возможностями для достижения результатов.О, неожиданный выбор! Поздравляем, похоже, вы отличный мастер-манипулятор.Вы можете запутать других своей ложью, чтобы двигаться в том направлении, что выбрали.Вы не особо заботитесь о чувствах других и ставите себя выше всех остальных. Вы умеете строить планы и всегда остаетесь на два шага впереди всех."Черный ворон, что ж ты вьешься…" Обычно эти птицы ассоциируются с чем-то загадочным, негативным и мрачным.Если вы выбрали ворона, то вы внешне можете быть очень неприметным человеком, тихим, спокойным, но где-то глубоко внутри вас прячется тьма.Но увидеть ее суждено далеко не всем, только самым злейшим врагам.Вы ведете себя по жизни очень осторожно, не сразу доверяете людям — как в отношениях, так и на работе или в дружбе.Вы очень скрытны и мало кому позволяете заглянуть в ваши мысли.Доминирование - ваша самая яркая и одновременно самая темная черта.Вы сильны, преданны и яростно защищаете своих близких и имущество. Предпочитаете уединение, но при этом можете быть очень дружелюбным человеком.Вы склонны часто прокрастинировать и тянете с работой до последнего.По своей природе часто миролюбивы, но когда вас провоцируют или когда вы что-то задумали, нет пределов, которые вы бы не перешагнули.Вы очень неоднозначная и сложная личность, если выбрали эту картинку.Вы умеете ставить цели и часто крайне решительны в их достижении.У вас необычный и даже порой уникальный подход к решению проблем. Вы смотрите на мир не так, как другие, и порой не вписываетесь в социальные нормы и рамки.Вы склонны быть в одиночестве, но не страдаете от этого.Если ваш выбор - черная кошка, вы, скорее всего, интроверт и одиночка.Вы предпочитаете проводить время в компании самого себя и не любите больших сборищ и вечеринок.Ваши самые сильные стороны - терпение, сосредоточенность и организаторские способности.