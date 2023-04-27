В Бразилии имя Пеле стало официальным синонимом слова "лучший"

Имя Пеле внесли в бразильский словарь португальского языка в качестве синонима слова "лучший", сообщает Zakon.kz.



Информацию об этом событии опубликовали на странице футболиста в Twitter.



К примеру, спортсменов-виртузов теперь смогут называть "баскетбольным Пеле", "Пеле в мире тенниса", и тому подобное.



Пеле являлся единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).



Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, с 77 голами в 92 матчах.



Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. На протяжении года он боролся с раком толстой кишки.