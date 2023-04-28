Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Апреля
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.21 KZT
  • €1 = 503.47 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Названа главная опасность кошачьих царапин для человека

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Названа главная опасность кошачьих царапин для человека
Фото из открытых источников
Нанесенные кошачьими когтями травмы угрожают инфицированием и сепсисом — смертельно опасным состоянием, предупредил терапевт Павел Раменский. Опасность кошачьих царапин для человека он объяснил в беседе c Newsru, передает Tengri Life.

По словам Раменского, царапины угрожают инфицированием бактериями Pasteurella multocida, содержащимися на когтях кошек.

"Она может вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее", - сказал врач.

Он добавил, что обработка нужна, даже если травма на первый взгляд кажется незначительной.

Царапины, объяснил Раменский, нужно промыть под проточной водой, чтобы избавиться от бактерий на поверхности кожи, а после обработать дезинфицирующим средством: перекисью водорода или йодом. При сильном воспалении, боли и гнойничковой инфекции, продолжил он, нужно обратиться к врачу, который может назначить антибиотики.

Во избежание получения царапин, добавил врач, не стоит играть с кошкой в игры, способствующие получению травм, и трогать незнакомых или находящихся в стрессе кошек.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика