Названа главная опасность кошачьих царапин для человека

Нанесенные кошачьими когтями травмы угрожают инфицированием и сепсисом — смертельно опасным состоянием, предупредил терапевт Павел Раменский. Опасность кошачьих царапин для человека он объяснил в беседе c Newsru, передает Tengri Life.
По словам Раменского, царапины угрожают инфицированием бактериями Pasteurella multocida, содержащимися на когтях кошек.
"Она может вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее", - сказал врач.
Он добавил, что обработка нужна, даже если травма на первый взгляд кажется незначительной.
Царапины, объяснил Раменский, нужно промыть под проточной водой, чтобы избавиться от бактерий на поверхности кожи, а после обработать дезинфицирующим средством: перекисью водорода или йодом. При сильном воспалении, боли и гнойничковой инфекции, продолжил он, нужно обратиться к врачу, который может назначить антибиотики.
Во избежание получения царапин, добавил врач, не стоит играть с кошкой в игры, способствующие получению травм, и трогать незнакомых или находящихся в стрессе кошек.
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