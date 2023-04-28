Названа главная опасность кошачьих царапин для человека

Нанесенные кошачьими когтями травмы угрожают инфицированием и сепсисом — смертельно опасным состоянием, предупредил терапевт Павел Раменский. Опасность кошачьих царапин для человека он объяснил в беседе c Newsru, передает Tengri Life.



По словам Раменского, царапины угрожают инфицированием бактериями Pasteurella multocida, содержащимися на когтях кошек.



"Она может вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее", - сказал врач.



Он добавил, что обработка нужна, даже если травма на первый взгляд кажется незначительной.



Царапины, объяснил Раменский, нужно промыть под проточной водой, чтобы избавиться от бактерий на поверхности кожи, а после обработать дезинфицирующим средством: перекисью водорода или йодом. При сильном воспалении, боли и гнойничковой инфекции, продолжил он, нужно обратиться к врачу, который может назначить антибиотики.



Во избежание получения царапин, добавил врач, не стоит играть с кошкой в игры, способствующие получению травм, и трогать незнакомых или находящихся в стрессе кошек.