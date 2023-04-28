Подозреваемый в утечке данных Пентагона делал "насильственные" угрозы

Прокуроры США заявили, что военнослужащий национальной гвардии, обвиняемый в утечке совершенно секретных документов из Пентагона, имел в прошлом "агрессивные" высказывания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Представители Министерства юстиции заявили, что Джек Тейшейра все еще может иметь доступ к секретным документам, и предупредили, что он представляет "постоянный риск" для национальной безопасности США, и попросили оставить его под стражей до суда.



"Он имел и может иметь доступ к большому количеству секретной информации, которая представляет огромную ценность для враждебных государств, которые могут предложить ему безопасное убежище и попытаться облегчить его побег из США", - говорится в заявлении Министерства юстиции.



Прокуроры утверждают, что подозреваемый имеет тревожную историю агрессивных высказываний, начавшуюся еще в школьные годы и продолжающуюся по сей день, даже когда он начал свою карьеру в национальной гвардии.



В 2018 году его отстранили от занятий, после того как одноклассник подслушал, как он обсуждал бутылки с зажигательной смесью и другое оружие, а также расовые угрозы. 21-летний парень неоднократно вел "подробные и тревожные дискуссии о насилии и убийствах" на платформе Discord, где, по словам властей, он незаконно поделился секретными документами.



Однако представители Пентагона заявили, что утечка не обязательно означает наличие системной проблемы безопасности в вооруженных силах США.



"Я думаю, что не обязательно брать действия одного человека и каким-то образом рисовать картину, свидетельствующую о системном сбое", - сказал бригадный генерал Патрик Райдер.



Напомним, Тейшейра был арестован в резиденции в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, "без каких-либо препятствий". Он предстанет перед окружным судом США штата Массачусетс. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Тейшейра служил в 102-м разведывательном подразделении военно-воздушных сил Нацгвардии США в Массачусетсе с 2019 года. Сотрудники ФБР США обнаружили подозреваемого Джека Тейшейру благодаря фотографиям, просочившимся в сеть.



О масштабной утечке разведданных США стало известно в начале апреля: в сети оказались документы Пентагона по Украине, Южной Корее, Израилю и другим странам. Утекшие данные включают информацию о графиках поставок оружия, численности войск и стоимости боеприпасов. Документы с грифом "Совершенно секретно", датированные 1 марта 2023 года, не содержат подробностей о том, как, когда и где Украина намерена начать контрнаступление.