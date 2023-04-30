Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

Российский модельер Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, днем был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. Врачи сделали Зайцеву компьютерную томографию (КТ), после чего отправили в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, страдающий болезнью Паркинсона модельер скончался.
Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.