Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

Российский модельер Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.



По информации канала, тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, днем был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. Врачи сделали Зайцеву компьютерную томографию (КТ), после чего отправили в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, страдающий болезнью Паркинсона модельер скончался.



Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.