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Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

Просмотров:103 Опубликовано: Вчера, 23:28
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Российский модельер Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, днем был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. Врачи сделали Зайцеву компьютерную томографию (КТ), после чего отправили в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, страдающий болезнью Паркинсона модельер скончался.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.


Источник: lenta.ru
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