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Стрельба в школе в Белграде: убиты охранник и восемь учеников

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Стрельба в школе в Белграде: убиты охранник и восемь учеников
Кадр из видео
Как сообщают сербские СМИ, жертвами стрельбы в белградской школе стали по меньшей мере девять человек. Убиты охранник и восемь учеников.

Ранее сегодня стало известно, что 14-летний подросток пришел в школу в центре Белграда и начал стрелять из пистолета, который, предположительно, украл у отца. Сначала он убил охранника, а потом расстрелял школьников, которые находились в коридоре.

Полиция уже задержала устроившего стрельбу подростка. По всей видимости, он находился под действием наркотиков. Ранее его характеризовали как «примерного ученика, сына медиков». По данным сербского издания «Вечерне новости», подросток является сыном известного в стране рентгенолога Владимира Кецмановича.


Источник: NTV.RU
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