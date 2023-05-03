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Кремль заявил о попытке покушения на Путина

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 17:21
Кремль заявил о попытке покушения на Путина
© РИА Новости / Алексей Майшев
Киев в ночь на среду пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина.

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.

В результате атаки никто не пострадал, график работы главы государства не изменился.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил представитель Кремля.

Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы и парада 9 мая. Российская сторона оставляет за собой право ответить на это нападение где и когда посчитает нужным.

В марте Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о своей квартире в кремлевской резиденции, где он в последнее время проводит много времени. Президент России отметил, что работает там и часто остается ночевать.


Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 1 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 17:39
Какая то подготовка к бомбёжкам в Украине снова...

Типа причина. Ведь за год то ну должно были всех уже "денацифицировать". Обещано было за три дня так то.
 
 

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