Кремль заявил о попытке покушения на Путина

Киев в ночь на среду пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
В результате атаки никто не пострадал, график работы главы государства не изменился.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил представитель Кремля.
Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы и парада 9 мая. Российская сторона оставляет за собой право ответить на это нападение где и когда посчитает нужным.
В марте Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину о своей квартире в кремлевской резиденции, где он в последнее время проводит много времени. Президент России отметил, что работает там и часто остается ночевать.
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