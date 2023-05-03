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ЛАДА.kz » Новости Мира

Украина заявила о непричастности к атаке на Кремль

Просмотров:610 Опубликовано: Вчера, 19:03
Украина заявила о непричастности к атаке на Кремль
Кадр из видео
Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не имеет никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль 3 мая, передает Tengrinews.kz со ссылкой "Медузу".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии для СМИ заверил, что Украина не атакует чужие территории.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил Никифоров.

Также он прокомментировал формулировки официальных представителей России, назвавших произошедшее терактом.

"Теракт - это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", - отметил Сергей Никифоров.

Напомним, Кремль заявил о попытке покушения на президента России Владимира Путина. Как заявили представители властей страны, ночью "была совершена попытка нанесения удара беспилотником по кремлевской резиденции Путина". Сообщается, что два беспилотника якобы были нацелены на Кремль и в результате действий военных и спецслужб аппараты были выведены из строя.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • БО
 Lite (Посетители) Вчера, 23:26
Цитата: master_kz
Примерно как с пробиркой, которой трясли в ООН.Или башнями близнецами, хотя да, то другое-))


Люблю читать ваши комментарии, - в них кроме "а они же первые начали" и "им можно а нам что нельзя" - ничего нет))

Но вот в чём фокус - важно не то, кто начал! Побеждает ведь тот, кто закончил. А судя по ситуации закончится это всё может примерно так же как почти 80 лет назад закончилось в рейхстаге. Полной и безоговорочной капитуляцией обитателей бункера ;) История циклична в своём роде и повторяется.
 
-1
  • БО
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master_kz (Посетители) Вчера, 23:03
Цитата: Lite
Скорее всего повод, причина...

Примерно как с пробиркой, которой трясли в ООН.Или башнями близнецами, хотя да, то другое-))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dondon
  • shurik_kz11
  • БО
 Lite (Посетители) Вчера, 21:35
Цитата: дорожник
Почему же? В Крыму много сбивают беспилотников. Жаль что не все 100%


Так а как он оказался в Кремле? На 100% видимо изношенные системы ПВО не вытаскивают.

Ну да ладно - поживём увидим.
 
-3
  • Dondon
  • shurik_kz11
  • БО
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Вчера, 21:05
Цитата: Lite
Получается в России охраняется только Кремль?

Почему же? В Крыму много сбивают беспилотников. Жаль что не все 100%

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Dondon
  • shurik_kz11
  • БО
 Lite (Посетители) Вчера, 19:29
Понятно что правды я не знаю... Но по логике вещей - первое; какой ущерб может дрон нанести Кремлю? Шанс что он в ночное время может причинить вред жизни и здоровье кого бы то ни было - ну единицы процентов. Второй вопрос; как он до туда вообще мог долететь за 500 км (как минимум)?

Если причина того что они долетели до Кремля это их сверхмалая высота полёта... Получается в России охраняется только Кремль?

Что то неувязок много.

Не думаю что это дело рук Украины. Скорее всего повод, причина... Но для чего? ВС РФ До 9го мая хотят ударить по Киеву?

Ужасно это всё на самом деле...
 
-3
  • Dondon
  • shurik_kz11
  • БО
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  • master_kz
 дорожник (Посетители) Вчера, 19:22
В Тамани, на нефтебазе, украинский беспилотник тоже освобождал Украину

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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