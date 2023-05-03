Украина заявила о непричастности к атаке на Кремль

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не имеет никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль 3 мая, передает Tengrinews.kz со ссылкой "Медузу".



Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии для СМИ заверил, что Украина не атакует чужие территории.



"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил Никифоров.



Также он прокомментировал формулировки официальных представителей России, назвавших произошедшее терактом.



"Теракт - это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", - отметил Сергей Никифоров.



Напомним, Кремль заявил о попытке покушения на президента России Владимира Путина. Как заявили представители властей страны, ночью "была совершена попытка нанесения удара беспилотником по кремлевской резиденции Путина". Сообщается, что два беспилотника якобы были нацелены на Кремль и в результате действий военных и спецслужб аппараты были выведены из строя.